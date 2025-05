Conceito de média: a média ponderada é também uma média aritmética

O conceito e a ideia de média estão sempre relacionados com a soma dos valores de um determinado conjunto de medidas, dividindo-se o resultado dessa soma pela quantidade dos valores que foram somados.



Esse procedimento é o que definimos como média aritmética simples e que estamos acostumados a aplicar nas estimativas que fazemos diariamente.



Não faltam brincadeiras em relação a esse tipo de cálculo quando, ironicamente, calculamos a média salarial de, por exemplo, determinada empresa somando o maior salário com o menor e dividindo por dois. É uma boa piada somar o salário do presidente dessa empresa, de R$ 20 mil, com o salário do estagiário, no valor de R$ 800, e concluir que o salário médio dessa instituição é de R$ 10.400:

? = R$ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 + R$ 8 0 0 , 0 0 2 = R$ 2 0 . 8 0 0 , 0 0 2 = R$ 1 0 . 4 0 0 , 0 0

Ao fazer essa conta, aplicamos corretamente o conceito de média aritmética para esses dois valores, no entanto, para se ter uma medida mais próxima do salário médio da empresa, o correto seria somar todos os salários que a compõem e dividir o resultado da soma pelo número correspondente de pessoas que recebem os salários. Para isso, nada melhor do que utilizar a folha de pagamento.



Mas vamos continuar usando o exemplo dessa empresa cujo presidente recebe um salário de R$ 20 mil, o vice-presidente R$ 14 mil, doze engenheiros R$ 2.000 cada um e mais seis estagiários que recebem, como já sabemos, somente R$ 800: