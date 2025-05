Operações com frações: como contar pedaços diferentes?

No entanto, no caso de os pedaços serem diferentes, isso exigirá estratégias que podem se tornar desafios para compreendermos algumas técnicas de cálculo.



Ainda no exemplo da pizza, vamos imaginar que, antes de embrulhar para viagem, você resolva comer um pedaço de uma fatia e, pacientemente, divida uma das fatias em três partes iguais, comendo duas partes dessa divisão, ou, em outras palavras, 2/3 de uma das fatias que tinham sobrado.



Temos, portanto, um novo desafio, construído com a seguinte pergunta: quantos pedaços sobraram? A princípio, podemos responder que sobram quatro fatias mais um pedaço da fatia, isto é, quatro oitavos da pizza somados a um terço da fatia:

4 fatias + 1 3 de uma fatiaUma fatia = 1 8 da pizza 4 8 da pizza + 1 3 da fatia da pizza

Agora, como somar esses pedaços de tamanhos diferentes?



A estratégia será dividir todas as outras fatias também em três partes iguais, fazendo com que todos os pedaços fiquem iguais - para serem, finalmente, contados. A tarefa de contá-los após a nova divisão conduz a um total de treze pedaços: 4 x 3 + 1 = 13



No desafio de sabermos qual a nova fração que sobrou para ser embrulhada para viagem, vamos considerar esses treze novos pedaços em um total de vinte quatro pedaços, já que, para que a contagem possa ser concluída, somos obrigados a imaginar que cada uma das oito fatias também foi dividida em três pedaços.



Essa divisão permite a conclusão de que o pequeno e solitário pedaço de uma das oito fatias equivale a um vinte e quatro avos da pizza:



O que sobrou ⇒ 4 × 3 + 1 8 × 3 = 1 3 2 4 O pedaço ⇒ 1 2 4

Essa experiência propicia a soma e a subtração de frações com denominadores diferentes que, na verdade, representam os pedaços diferentes de uma determinada quantidade.



Os livros didáticos mostram o cálculo do mínimo múltiplo comum entre os denominadores. No nosso caso, calculamos esse mínimo utilizando outro caminho: dividindo cada fatia da pizza em três partes iguais.



Na regra do mínimo múltiplo comum é proposto dividir cada denominador por esse menor múltiplo para, logo a seguir, multiplicar o resultado dessa divisão pelo respectivo numerador.



Aqui, no entanto, mostrei que podemos desenvolver o cálculo de outra forma, interpretando a representação e a lógica que define os pedaços de uma determinada quantidade. Trata-se de uma interpretação importante, a fim de que, quando houver necessidade de aplicar a regra, você não se esqueça do seu significado.