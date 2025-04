Dia da Mentira: como surgiu o 1º de abril? Revolta do povo pode ser verdade

Com ele, veio a alteração no início do ano, cujo primeiro dia passou a ser 1º de janeiro. Anteriormente, dizem alguns historiadores, comemorava-se a data em 25 de março, com celebrações que iam até 1º de abril.

Parte da população francesa ficou revoltada e se recusou a adotar o novo início do ano. Eles passaram a ser alvo de chacota.

Os resistentes ao novo calendário eram convidados para festas e comemorações inexistentes no 1º de abril. Nasciam assim os "bobos de abril" e a tradição de zombaria e de pregação de peças.

Outras versões

Há historiadores que apontam o Dia da Mentira como uma tradição iniciada no festival de Hilária —uma festa romana no período anterior ao nascimento de Cristo, que celebrava o equinócio de março em honra à deusa Cibele. Ela era a "Mãe dos Deuses", uma divindade que reunia aspectos das deusas gregas Gaia, Reia e Deméter.

Outros acreditam que a data é ligada à mudança de estações no hemisfério Norte, quando a "Mãe Natureza" pregava peças com mudanças de tempo imprevisíveis.