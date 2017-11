Valorização do Enem atrai "aproveitadores", diz presidente do Inep sobre fraudes

Valter Campanato/Agência Brasil A presidente do Inep, Maria Inês Fini

A importância da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), cuja nota pode ser usada para disputar vagas em universidades públicas e particulares pelo Prouni (Programa Universidade Para Todos) e pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), é o que explica o fato de o exame ser alvo de tentativas de fraude.

A opinião é da presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Maria Inês Fini, que concedeu entrevista ao UOL na última sexta-feira (27). Para ela, a valorização do Enem atrai "aproveitadores" e "pessoas de má-fé".

Leia também:

Na segunda-feira (30), a polícia deflagrou duas operações –uma em Goiás e outra no Distrito Federal—contra um grupo suspeito de ter praticado fraudes em diversos concursos públicos e vestibulares pelo Brasil, inclusive o Enem.

Na entrevista, concedida um dia depois de uma decisão judicial anular o critério do Enem que zerava redações que desrespeitassem os direitos humanos, Maria Inês falou sobre o esquema de segurança da prova para este ano, os custos do exame e possíveis mudanças no formato do Enem devido à reforma do ensino médio e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Leia abaixo os trechos principais:

UOL: Você diria que o Enem está sofrendo ataques, tanto com boatos e até com ações judiciais? Por que isso está acontecendo com a prova?

Maria Inês Fini: Ela ficou muito valorizada. Você vê os benefícios que ela traz para a juventude brasileira, eles acabaram sendo muito disputados. Com os valores --inclusive monetários, financeiros-- que são altos, porque você tem uma vaga em uma faculdade de medicina pelo Prouni associada, por exemplo, o Fies, enfim... Isso lamentavelmente atrai aproveitadores, pessoas de má-fé que querem abusar dessas vantagens e vender facilidades para pessoas que acham que não têm condições de disputá-las por meios reais.

Então isso obriga o nosso corpo de dirigentes, de gestores dessa política, a desempenhar todo tipo de atividade pra garantir o dia do exame. Cada vez que a gente dá um passo pra montar a segurança nós estamos pensando nessa garantia. E cada vez mais essas coisas acabam se ampliando. De fato, é quase um exagero o que nós temos que fazer, mas temos que fazer.

O que já está sendo feito no sentido de prevenção contra fraudes no Enem?

Nós já temos um esquema de segurança bastante grande. As provas são todas encartadas, os envelopes de prova têm um dispositivo eletrônico --quando o fiscal abre a gente sabe o exato minuto em que ele abriu. Nós temos fiscais de sala, coordenadores de local, agora temos uma rede de certificadores para funcionários federais capacitados para compor a aplicação.

Neste ano nós aumentamos [a segurança]. Além dos detectores de metal, nós temos também um detector de ondas eletromagnéticas para poder captar ondas sonoras de fraudadores que usam aquele ponto eletrônico no ouvido. Isso nós vamos usar também em alguns locais de aplicação de prova mais vulneráveis.

Documento, detector e mais. Se ligue nas regras de segurança no Enem

Falando justamente sobre segurança. Com essas medidas novas que estão sendo tomadas, como a impressão do nome do candidato nas provas...

Todas as folhas com código de barras...

Isso. E isso não vai aumentar o custo de realização do Enem?

Não, de jeito nenhum. Nem os dois dias de prova e nem as medidas de segurança.

Mas como isso tudo cabe no orçamento?

Tranquilamente. Nós já tínhamos dois dias de prova*. O que nós fizemos é que, pelo contrário, nós diminuímos os turnos de prova. Porque no sábado nós tínhamos dois turnos de funcionários, durante o dia e a noite. Nós aplicávamos a prova à noite para os sabatistas [seguidores de determinadas religiões que não exercem atividades aos sábados até o por do sol]. Agora nós temos só dois turnos, nos dois domingos. Então nós diminuímos os custos de uma jornada, que são altos.

E essas medidas de aperfeiçoamento, por exemplo esse dispositivo de onda eletromagnética, foi dado para nós de graça. Nós ganhamos a aplicação porque o fabricante tem interesse em vendê-lo para um parceiro e está mostrando para a Polícia Federal, que está aplicando para o Enem.

* Nota da redação: Em 2016, o Enem também foi aplicado em dois dias de prova, mas em um sábado e em um domingo dentro do mesmo final de semana. Neste ano, são duas provas em semanas diferentes, dois domingos.

Então se vocês avaliarem que ele ajuda, que eventualmente seria necessário, ele seria adotado para o Enem do ano que vem, por exemplo?

Isso ainda não tenho como discutir. Vamos deixar o Enem do ano que vem para discutir depois do sucesso do Enem de 2017.

O que o Inep tem aprendido trabalhando junto com a PF no sentido de segurança?

A maior lição que nós aprendemos com a Polícia Federal é que o assunto segurança tem que ficar nas mãos da Polícia Federal. Nós somos professores, nós somos pesquisadores, e quem entende de segurança de fato é a Polícia Federal.

Essa parceria com a Polícia Federal é ótima, nós estamos aprendendo a respeitá-los, mas quem toma as medidas é a Polícia Federal. A gente não tem nada a sugerir. A gente fica apenas espantado com as denúncias e encantados com as medidas que eles são capazes de tomar.

Em linhas gerais, o Enem vai continuar sendo uma prova de avaliação do ensino médio e de seleção para o ensino superior ou vai se transformar em um dos dois?

Ele vai ser as duas coisas. Só que ele vai se referir mais aos conteúdos de ensino médio referidos nessa arquitetura nova da reforma e aguardando a Base Nacional Comum Curricular para poder reformular a sua matriz de avaliação. É isso que nós estamos esperando para reformular o Enem. Muito provavelmente no ano que vem vai ser absolutamente igual ao desse ano.

E a mudança seria então para 2019?

2019, se a base for aprovada, eu espero.

**

PROVA: Neste domingo (5), ao final da prova do Enem, o UOL transmitirá ao vivo um debate entre professores do Curso Objetivo sobre o tema da redação e as questões de linguagens e ciências humanas. Acompanhe também no UOL a divulgação do gabarito extraoficial da prova e a correção online comentada das 90 perguntas do primeiro dia do exame.