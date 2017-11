Ainda não conferiu seu local de prova? Veja como fazer para não perder o Enem

Marcelo Camargo/Folhapress

O Enem começa a ser aplicado neste domingo (5), com a redação e as questões de linguagens e ciências humanas, e até a última quarta-feira (1º), 30% dos candidatos ainda não haviam consultado seus locais de prova - o segundo dia de exame será no próximo domingo (12).

Os endereços estão disponíveis para consulta desde o dia 20 de outubro, na Página do Participante ou no aplicativo do Enem (disponível para download nas plataformas Android, iOS e Windows Phone). Para fazer a consulta, o candidato precisa informar o número de CPF e a senha cadastrada na inscrição no exame.

Se só agora você lembrou de ver seu local de prova, mas esqueceu seus dados cadastrados (senha, e-mail ou telefone), confira abaixo o passo a passo para recuperar o acesso e ficar tranquilo para a prova de amanhã.

E lembre-se: neste domingo (5), ao final da prova do Enem, o UOL transmitirá ao vivo um debate entre professores do Curso Objetivo sobre o tema da redação e as questões de linguagens e ciências humanas. Acompanhe também no UOL a divulgação do gabarito extraoficial da prova e a correção online comentada das 90 perguntas do primeiro dia do exame.

Como recuperar o acesso à Página do Participante:

Recuperação da senha:

Acesse a Página do Participante do Enem 2017; Forneça seu CPF, responda ao desafio das figuras e clique no link "esqueci minha senha"; Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do e-mail cadastrado na inscrição para que você confira. Responda novamente ao desafio das figuras e clique em "enviar nova senha por e-mail"; Uma nova senha será enviada para o e-mail cadastrado.

Recuperação da senha e do e-mail:

Acesse a Página do Participante do Enem 2017; Forneça seu CPF, responda ao desafio das figuras e clique no link "esqueci minha senha"; Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do e-mail cadastrado na inscrição para que você confira; Se você não se lembra ou não tem acesso ao e-mail revelado, responda novamente ao desafio das figuras e clique no link "não tenho acesso a este e-mail"; Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do celular cadastrado na inscrição para que você confira; Responda novamente ao desafio das figuras e clique em "enviar nova senha por SMS"; Uma nova senha será enviada para o telefone cadastrado.

Recuperação da senha, do e-mail e do telefone:

Acesse a Página do Participante do Enem 2017; Forneça seu CPF, responda ao desafio das figuras e clique no link "esqueci minha senha"; Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do e-mail cadastrado na inscrição para que você confira; Se você não se lembra ou não tem acesso ao e-mail revelado, responda novamente ao desafio das figuras e clique no link "não tenho acesso a este e-mail"; Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do celular cadastrado na inscrição para que você confira; Se você também não se lembra ou não tem acesso ao telefone revelado, responda novamente ao desafio das figuras e clique no link "não tenho acesso a este telefone celular"; Por não se lembrar nem da senha, nem do e-mail, nem do celular, você precisará alterar seus dados de contato para envio de uma nova senha. Em uma nova tela, preencha os campos solicitados, responda ao desafio das figuras e clique em "salvar novos dados de contato e enviar nova senha"; Uma mensagem de "dados confirmados com sucesso" será exibida na tela e uma notificação será enviada para o e-mail cadastrado na inscrição informando detalhes da alteração; Uma senha temporária será enviada para o e-mail recentemente cadastrado.

"Gênios" do Enem 2016 dão dicas preciosas para a hora da prova

Cartão de confirmação

Os locais de prova aparecem no Cartão de Confirmação da Inscrição, documento que reúne os principais dados do exame para o candidato: seu número de inscrição, a data e hora da prova, a opção de língua estrangeira escolhida e as solicitações de atendimentos específicos e/ou especializados.

Segundo o Inep, não é obrigatório levar o Cartão de Confirmação nos dias de prova, mas o órgão sugere que todos levem o documento para facilitar o acesso às informações da inscrição.

A partir desta edição do Enem, os alunos que precisam comprovar sua presença no dia da prova devem acessar a "Declaração de Comparecimento", imprimi-la e levá-la nos dois dias de aplicação. Haverá uma declaração diferente para cada domingo de exame. As declarações também estão disponíveis na Página do Participante.