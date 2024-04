'Cheio de pica': as expressões mais curiosas do português de Portugal

'Cheio de pica' significa: 'cheio de pique', ou seja, entusiasmo', já que 'pica' por lá é 'vontade', 'vigor'. Outro exemplo de uso da palavra: 'assim não dá pica', leia: 'assim não dá vontade'.

A palavra 'foda' tem, em Portugal, o mesmo sentido que tem no Brasil. O site oficial da festa diz que o termo 'Feira da Foda' é usado para falar sobre a carne de cordeiro à Moda de Monção, conhecido como "Foda à Monção". O evento também é conhecido como 'Feira da Monção'.

Em Portugal, 'porras recheadas' são os nossos famosos 'churros'. Os churros portugueses são feitos da mesma forma que aqui, a única diferença que é, usualmente, eles são saboreados sem recheio.

Do lado oposto às Praias do Sado, há uma placa indicando 'Caralhão', que nada mais é do que um direcionamento de lugar. As praias de Faralhão, pertencente à freguesia do Sado, no distrito de Setúbal, na área metropolitana de Lisboa, mas a placa foi editada para 'Caralhão'.

Outros palavrões brasileiros usados por lá são 'cacete', que é nosso 'pão bisnaga', 'puto', que é 'adolescente' e 'porreiro', que aqui é nosso: 'muito legal'.

Controle o riso com esse prato português, 'punheta com grelo à vista'. Em Portugal, a 'punheta de bacalhau' é um prato típico, considerado entrada ou petisco, que consiste em bacalhau cru conservado em azeite, vinagre, alho e salsa. Já os grelos são folhas de nabos, muito servidas com arroz, que normalmente os brasileiros não comem.