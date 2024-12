Formando emociona com botijão de gás em colação: 'Peso que o pai carregou'

Lorenzo Monfardini, 22, recém-formado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), escolheu entrar em sua colação de grau carregando um botijão de gás para homenagear o pai. A cerimônia aconteceu no dia 29 de novembro, e um vídeo de sua atitude viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu