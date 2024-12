Volta às aulas 2025: veja quando começa o ano letivo em São Paulo

As datas do ano letivo para os estudantes de São Paulo estão definidas. O mês de fevereiro marcará a volta dos alunos às atividades escolares.

As redes municipais e estaduais divulgaram seus calendários para 2025. As datas, porém, são diferentes.

O que aconteceu

O ano letivo na rede municipal começa em 5 de fevereiro e se estende até 19 de dezembro. O recesso do meio do ano acontecerá de 7 a 18 de julho para os estudantes. Os professores terão folga de 7 a 16 do mesmo mês.