Resultado do vestibular 2025 da Unesp: veja como acessar

Matrícula. Em primeira chamada será realizada de 3 a 5 de fevereiro, de forma virtual, com link pelo site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), no endereço http://sistemas.unesp.br/calouros.

Processo Seletivo "Olimpíadas Científicas Unesp 2025". São 449 vagas adicionais em cursos de graduação destinadas a participantes e medalhistas de olimpíadas do conhecimento. Também de forma virtual pelo Sisgrad e no mesmo período do Vestibular Unesp 2025 (de 3 a 5 de fevereiro) serão feitas as matrículas em 1ª chamada.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, com 35% para quem se autodeclarar pretos, pardos ou indígenas. A soma inclui ainda as 934 vagas do Provão Paulista destinadas exclusivamente para alunos do ensino público.

Outra forma de ingresso. É o preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular 2025 para todos os candidatos do Enem 2023 ou 2024, sem necessidade de o candidato estar inscrito no Vestibular Unesp.

O período para estes vestibulandos declararem interesse e participarem das chamadas seguintes para matrícula vai de 28 de fevereiro a 7 de março, após a apuração da sexta chamada do Vestibular Unesp. O cadastro será feito gratuitamente pelo site da Vunesp.

Calendário. O calendário de matrículas na Unesp, considerando Vestibular, ingresso pelas notas do Enem e Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp, prevê chamadas para matrículas até 14 de março, além das matrículas da relação adicional feitas posteriormente.