No 1º dia de aula, alunos de SP criticam proibição do celular no intervalo

Na volta às aulas nesta segunda-feira (3), alunos de duas escolas estaduais da capital paulista criticaram a proibição do uso de celular durante o intervalo das aulas, estabelecido por novas leis federal e estadual.

O que aconteceu

Adolescentes dizem que celular no recreio é importante para socializar com amigos de fora. Para Monyque Aparecida, 14, estudantes que não têm amigos na escola terão ainda mais dificuldade. "Eu tenho minha amiga, então já me enturmei bem", afirmou. Ela é aluna da escola recém-inaugurada Cidade Júlia 2, no extremo Sul.

As leis federal e estadual proíbem o uso do celular durante toda permanência do aluno. Nos recreios, o objetivo do veto é aumentar a socialização e integração entre os estudantes. No entanto, Kauã Victor, 15, aluno da escola Padre Tiago Alberione, também no extremo Sul, opina que o veto não terá esse efeito. "Tem gente que não quer fazer amigos na escola mesmo", diz. Reportagem do UOL mostrou que colégios particulares passaram a disponibilizar jogos aos alunos nos intervalos.