Apesar de lei, material escolar ainda 'pesa' no orçamento da periferia

Todo início de ano, Leydiane Santos, moradora da favela Paraisópolis, em São Paulo, reserva um espaço no orçamento de casa para gastar com o material escolar dos dois filhos, de 8 e 13 anos. Mesmo com o crédito fornecido pela prefeitura, ela conta que é preciso tirar do próprio bolso para a compra de itens necessários. A situação da família é a mesma de 92% dos moradores das periferias do Brasil, segundo pesquisa.

O que aconteceu

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional obriga as escolas públicas a fornecerem material didático-escolar aos alunos, o que inclui os livros didáticos. No caso dos uniformes, a orientação varia dependendo do estado e do município.

"Vejo necessidade pela qualidade do material", diz ao UOL a assistente operacional. "Compro materiais que eles vão usar sempre, como lápis, borracha, caneta. Às vezes, não dá para comprar tudo dentro do crédito que eles oferecem", explica.