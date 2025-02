Volta às aulas: o que muda nas escolas com proibição de celulares

Celulares ficam na mochila ou armário. No colégio Vereda, os estudantes podem alugar um armário por R$ 200 ao ano e armazenar o aparelho — há opção de deixar em um ninho com a professora. No colégio Bandeirantes, os estudantes devem manter os aparelhos desligados dentro da mochila. No colégio Stocco, a proibição começou com o anúncio do MEC e a orientadora educacional Adriana Melo disse já ter percebido alunos mais focados e mais socialização nos intervalos.

Apreensão deu lugar a boa aceitação e colaboração. Maria Luiza Guimarães, diretora do colégio Objetivo, acreditava que a implementação da lei nos primeiros dias seria difícil, mas se surpreendeu com a "boa aceitação" dos alunos. Segundo ela, os estudantes já foram preparados para os primeiros dias de aula com cartão de crédito (antes usavam Pix) e até câmera fotográfica para fazer fotos da lousa.

Colégio orientou professores a "dar exemplo". O Pentágono, com unidades no Morumbi e em Perdizes, afirmou que, para incentivar os estudantes, pediu aos professores que evitassem usar seus celulares durante as aulas e "em espaços coletivos onde haja alunos: recreio, almoço, áreas de circulação comum".

Unidades planejam ações de conscientização com estudantes. No Gracinha, por exemplo, a ideia é fazer momentos de reflexão com os alunos sobre o por quê da lei.

Faz parte da vida, faz parte do mundo, não tem como a gente fazer uma escola de qualidade que não olhe para isso, que não tematize essas questões com os alunos e que não tenha uma perspectiva formativa no trabalho em relação às novas tecnologias incluídas aí, tudo aquilo que a gente pode acessar via celulares.

Daniel Helene, coordenador pedagógico fundamental 2 da Escola Vera Cruz

Outros países já proibiram?

Um a cada quatro países do mundo já proíbe uso nas escolas. Segundo o Relatório Global e Monitoramento da Educação da Unesco, estão na lista França, pioneira no tema, Espanha, Grécia, Finlândia, Suíça e México.