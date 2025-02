Sozinha na sala: ela é a única aluna no curso de uma universidade pública

No total, são 29 professores no campus de São Sebastião do Paraíso —todos doutores, com dedicação exclusiva ao campus. Eles atuam no BICT e também nas engenharias (segundo ciclo).

Por que tem poucos alunos?

A Ufla reconhece dificuldades para atrair estudantes. Segundo a universidade, o formato do BICT e a forma como aparece no Sisu "foi um desafio logo no momento inicial da implantação do campus".