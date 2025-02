Sem colegas de sala: como é a universidade federal com turma de 1 aluna só

Professores e alunos

Isadora Rezende viralizou ao mostrar como é ser única aluna em curso de universidade pública de Minas Gerais Imagem: Arquivo Pessoal

O campus de São Sebastião do Paraíso tem 29 professores, todos doutores e com dedicação exclusiva ao campus. Em nota, a Ufla destaca que, além das aulas, eles também atuam em "pesquisa, extensão e inovação", o que "amplia o impacto acadêmico e científico do campus".

Atualmente, 124 estudantes estão matriculados no campus de São Sebastião. O campus da universidade oferece 180 vagas por ano, distribuídas em duas entradas semestrais. A universidade reconhece os desafios de atrair mais alunos. Segundo a Ufla, o formato do BICT e a forma como aparece no Sisu "foi um desafio logo no momento inicial da implantação do campus".

Como os cursos específicos de engenharia não aparecem diretamente como escolha no Sisu, torna-se fundamental uma comunicação mais ampla sobre as possibilidades do modelo interdisciplinar, ainda um modelo em crescimento no Brasil. Além disso, o período pós-pandemia trouxe mudanças no comportamento dos jovens em relação ao ensino superior.

Ufla, em nota ao UOL

'Base' é antiga

Apesar de a "filial" ser nova, a universidade de Lavras tem 116 anos de existência. Ela foi fundada em 1908 por um pastor da Igreja Presbiteriana, o americano Samuel Rhea Gammon, sob o nome de Escola Agrícola de Lavras, sendo federalizada em 1963.