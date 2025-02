Colégio Santa Cruz expulsa 4 dos 34 estudantes suspensos por bullying

Algumas mensagens continham manifestações racistas, homofóbicas e misóginas, segundo a Folha. "Vou mandar um anão preto em cima de um porco para te estuprar", dizia uma das mensagens. Adolescentes do segundo e do terceiro ano do ensino médio estavam aplicando "trotes" em alunos do primeiro ano, que ingressaram no colégio em 2025.

Direção do colégio divulgou carta aos pais após as denúncias e citou "tristeza" e "indignação" ao comentar agressões. "Expressamos nossa tristeza e profunda indignação em relação às agressões entre alunos do ensino médio do colégio em grupos de WhatsApp, das quais tomamos conhecimento esta semana e que ferem os valores estruturais do colégio Santa Cruz", diz trecho do comunicado publicado em janeiro.

Colégio declarou na época que fatos estavam sendo apurados. A escola afirmou ainda que realizou uma série de reuniões com todas as famílias e que realiza um trabalho com todos os alunos no intuito de conscientizá-los sobre a violência das relações entre eles.