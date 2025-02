Faria algum deles? Veja os cursos menos concorridos na USP, Unicamp e UFRJ

O curso com menor concorrência na Unicamp no vestibular para 2025 foi Tecnologia em Saneamento Ambiental. Com uma relação candidatos-vaga de 0,8, o curso, que tem duração de seis semestres, não preencheu as 49 vagas disponibilizadas para a primeira fase. Segundo os dados divulgados pela Unicamp, foram somente 41 inscrições realizadas.

O Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental propõe uma formação de profissionais que visam a melhoria da qualidade do meio ambiente, com contribuições ligadas à área de saneamento e saúde pública, bem-estar e de desenvolvimento da sociedade

Portal oficial da Unicamp

Assim como na USP, o curso mais concorrido na Unicamp é o de Medicina. A relação candidatos-vaga na universidade alcançou 266,5 para as turmas de 2025. A diferença na relação das duas universidades se dá por conta do número de vagas oferecidas: enquanto na USP são 244 vagas totais, na Unicamp são apenas 86.

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Prédio da reitoria da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Imagem: Divulgação

Dados referentes a 2023 indicam a relação candidatos-vaga da UFRJ. Na modalidade ampla concorrência (sem cotas), o curso de Biblioteconomia teve uma relação de 11 candidatos por vaga, sendo o menos concorrido à época.