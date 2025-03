'Fiz como teste': ele foi aprovado no 'Enem dos concursos' aos 17 anos

Um possível empecilho é o requisito de ter o curso técnico agrícola, com registro no conselho de classe, de acordo com o edital —representando 10% da nota final. Mas Danillo só tem o ensino médio completo.

"Minha nota da redação foi tão boa que, mesmo sem essa prova de título, eu não seria afetado. O curso só daria pontos a mais, pelo que entendi", diz. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse, em nota ao UOL, que "os candidatos devem cumprir todas as exigências previstas no edital", sem explicar ao certo o ponto citado acima.

Ainda não há informações sobre os locais em que os aprovados vão trabalhar. Caso passe em alguma universidade federal ainda neste ano, a ideia de Danillo é estudar e trabalhar ao mesmo tempo.

No entanto, tudo vai depender da localização do curso: ele mora em Teresina, e uma das opções de graduação é em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. "Se me chamarem, vamos ver, é muito longe", diz.

Estou esperando resultado do Sisu em dois cursos: medicina e engenharia aeroespacial. Já fui aprovado em algumas universidades particulares, pelo Fies, mas ainda estou vendo se compensa. Danillo Augustus de Oliveira

Por enquanto, o jovem segue estudando para o próximo Enem.