Ministro critica faculdades de medicina a R$ 15 mil e defende regulação

"Queremos que o principal objetivo dos investimentos seja a criação do ensino técnico nacionalizante", afirmou Camilo. A União deixará de receber parte dos juros da dívida dos estados para que governos invistam em educação, disse o ministro.

80% dos alunos do ensino médio querem acesso ao técnico, afirma pesquisa do MEC. Segundo o ministro, levantamento foi realizado em 2023 durante consulta sobre a reforma.