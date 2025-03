Ela foi à escola pela 1ª vez aos 85 anos e agora entrou na faculdade

Iolanda é natural de Piranguçu, cidade do interior de Minas Gerais. Ela foi para São Paulo aos 11 anos de idade. Na capital paulista, se casou e teve três filhos.

Para ajudar na economia da casa, passou a vida trabalhando nas mais diferentes funções: foi babá, faxineira, cozinheira e ajudante de padaria. Com o trabalho, acabou deixando os estudos de lado.

Vera Lúcia Ribeiro Conti, 51, filha de Iolanda, foi a maior incentivadora para que a mãe fosse à escola Imagem: Arquivo pessoal

A ideia de finalmente matricular Iolanda na escola surgiu da filha dela, a fisioterapeuta Vera Lúcia Ribeiro Conti, 51. Em 2018, ela inscreveu a mãe em um programa da EJA (Educação de Jovens e Adultos), do governo federal, destinado a pessoas que nunca tiveram acesso à educação na idade apropriada.

"Um dia, nós estávamos passando por uma escola fundamental do bairro e vi a placa. Estava escrito: temos vaga para todas as idades, adultos, jovens e até idosos. Entramos e inscrevi a minha mãe na mesma hora", lembra Vera.

No fim de 2024, Iolanda recebeu o diploma do ensino médio e, junto com a formatura, veio a surpresa: um convite para cursar nutrição em uma faculdade em Guarulhos, cidade em que mora com a filha atualmente.