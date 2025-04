Setenta escolas estaduais de SP optam por aderir ao modelo cívico-militar

Setenta escolas estaduais de São Paulo optaram pela adesão ao modelo cívico-militar na primeira consulta pública feita a mães, pais, alunos e professores, de acordo com a Secretaria da Educação.

O que aconteceu

As escolas organizaram eleições em 302 unidades de ensino que manifestaram interesse em 2024 para decidir pela implantação ou não do programa. A lista das 70 escolas será divulgada no Diário Oficial.

A consulta foi feita entre 17 e 31 de março. Estão previstas mais duas rodadas de votação nas próximas semanas.