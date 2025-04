Veja quais escolas aprovaram o modelo cívico-militar em SP na 1ª consulta

O quórum de votação não foi alcançado em 220 escolas da rede estadual. Ao todo, 302 unidades manifestaram interesse à Secretaria de Educação em aderir ao modelo —o número representa 6% das mais de 5.000 escolas no estado.

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) quer implementar o modelo em 100 escolas. A expectativa é que a implementação passe a valer no segundo semestre de 2025, ou seja, a partir de agosto. A lista definitiva das unidades que serão transformadas em cívico-militares será divulgada pela secretaria em 25 de abril.

Tarcísio decidiu adotar o modelo em São Paulo após o programa nacional ser descontinuado por Lula. A iniciativa do governador foi criticada pela oposição e ficou na mira do STF após representações do PSOL e do PT —a justificativa do governo, entretanto, é que as escolas vão seguir o currículo de ensino das demais unidades do estado.

Veja quais escolas aprovaram

Escola Professor Geraldo Pecorari - Diretoria de ensino Adamantina

Escola Alfredo Machado - Diretoria de ensino Adamantina

Escola Franco Teodoro de Andrade - Diretoria de ensino Andradina

Escola Professora Vaniole Dionysio Marques Pavan - Diretoria de ensino Araçatuba

Escola Anita Costa Dona - Diretoria de ensino Barretos

Escola Doutor Wilquem Manoel Neves - Diretoria de ensino Barretos

Escola Professora Esmeralda Milano Maroni - Diretoria de ensino Birigui

Escola Professora Mathilde Teixeira de Moraes - Diretoria de ensino Bragança

Escola Professor Marcos Antônio da Silva Guimarães - Diretoria de ensino Bragança

Escola Narciso Pieroni - Diretoria de ensino Paulista

Escola Dom Bruno Gamberini - Diretoria de ensino Paulista

Escola Orosimbo Maia - Diretoria de ensino Campinas Leste

Escola Nicola Mastrocola - Diretoria de ensino Catanduva

Escola Professora Dinorah Silveira Borges - Diretoria de ensino Catanduva

Escola Joaquim Alves Figueiredo - Diretoria de ensino Catanduva

Escola Antonio Maximiano Rodrigues - Diretoria de ensino Catanduva

Escola Professor Vitorino Pereira - Diretoria de ensino Catanduva

Escola Pedro Teixeira de Queiroz - Diretoria de ensino Catanduva

Escola Professor Lourenço Filho - Diretoria de ensino Centro Oeste

Escola Armelindo Ferrari - Diretoria de ensino Fernandópolis

Escola Jose Belucio - Diretoria de ensino Fernandópolis

Escola Tonico Barão - Diretoria de ensino Fernandópolis

Escola Libero de Almeida Silvares - Diretoria de ensino Fernandópolis

Escola Professora Carmem Munhoz Coelho - Diretoria de ensino de Franca

Escola Sudario Ferreira - Diretoria de ensino de Franca

Escola Professor Antonio Fachada - Diretoria de ensino de Franca

Escola Professor Abrão Benjamin - Diretoria de ensino Guaratinguetá

Escola Professora Leonor Guimarães - Diretoria de ensino Guaratinguetá

Escola Padre Antonio Velasco Aragon - Diretoria de ensino de Guarulhos Norte

Escola Izabel Ferreira dos Santos Professora Dona Belinha - Diretoria de ensino Guarulhos Sul

Escola Professor Alberto Bacan - Diretoria de ensino Guarulhos Sul

Escola Bairro das Palmeiras - Diretoria de ensino Itapecerica da Serra

Escola Professora Elisiário Martins de Mello - Diretoria de ensino Itapetininga

Escola Professor Sebastião Pinto - Diretoria de ensino Itapetininga

Escola Jeminano David Muzel - Diretoria de ensino Itapeva

Escola Professora Esther Carpinelli Ribas - Diretoria de ensino Itararé

Escola Professora Esmeleralda Leonor Furlani Calaf - Diretoria de ensino Jaú

Escola Irmã Maria Gertrudes Cardoso Rebello - Diretoria de ensino Limeira

Escola Doutor Paulo de Almeida Nogueira - Diretoria de ensino Limeira

Escola Fernando Costa - Diretoria de ensino Lins

Escola Professora Lydia Yvone Gomes Marques - Diretoria de ensino

Marília Escola Frei Thimoteo Van Den Broeck - Diretoria de ensino Mogi das Cruzes

Escola Professora Anilza Pioli - Diretoria de ensino Norte 1

Escola Professor Gastão Ramos - Diretoria de ensino Osasco

Escola Edson Rontani - Diretoria de ensino Piracicaba

Escola Professora Yolanda Salles Cabianca - Diretoria de ensino Pirassununga

Escola Doutor Manoel Jacintho Vieira de Moraes - Diretoria de ensino Pirassununga

Escola Professor Paulo de Barros Ferraz - Diretoria de ensino Pirassununga

Escola Koki Kitajima - Diretoria de ensino Registro

Escola Professor Manoel Camillo Junior - Diretoria de ensino Registro

Escola Antonio Marinho de Carvalho Filho - Diretoria de ensino Santo Anastácio

Escola Professor Adamastor de Carvalho - Diretoria de ensino Santo André

Escola Professor Ovídio Pires de Campos - Diretoria de ensino Santo André

Escola Professor Arlino Bittencourt - Diretoria de ensino São Carlos

Escola Edda Cardozo de Souza Marcussi - Diretoria de ensino São Joaquim da Barra

Escola Valêncio Soares Rodrigues - Diretoria de ensino São Roque

Escola Dagoberto Nogueira da Fonseca - Diretoria de ensino São Vicente

Escola Maria Falconi de Felicio - Diretoria de ensino Sertãozinho

Escola Orminda Guimarães Cotrim - Diretoria de ensino Sertãozinho

Escola Professor Lauro Sanchez - Diretoria de ensino Sorocaba

Escola Professor Jorge Madureira - Diretoria de ensino Sorocaba

Escola Parque Jane II - Diretoria de ensino Taboão da Serra

Escola Professor Sebastião Francisco Ferraz de Arruda - Diretoria de ensino Taquaritinga

Escola Professora Teofila Pinto de Camargo - Diretoria de ensino Taquaritinga

Escola Professora Luciana Damas Bezerra - Diretoria de ensino Taubaté

Escola Doutor Flair Carlos de Oliveira Armany - Diretoria de ensino Taubaté

Escola India Vanuire - Diretoria de ensino Tupã

Escola Professor Wilson Prestes Miramontes - Diretoria de ensino Votorantim

Escola Bairro do Turvo - Diretoria de ensino Votorantim

Professora Sarah Arnoldi Barbosa - Diretoria de ensino Votuporanga

Escolas que reprovaram modelo