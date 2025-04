De traidor a arrependido: quem foi Judas Iscariotes, que entregou Jesus

Judas Iscariotes é uma das figuras mais conhecidas e controversas da Bíblia. Ele foi um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo, mas é lembrado por ter traído seu mestre, um ato que levou à prisão e crucificação de Cristo.

Quem foi Judas Iscariotes?

Pouco se sabe sobre a origem de Judas além do sobrenome, "Iscariotes". O topônimo possivelmente indica sua procedência, a cidade de Queriote, na Judeia. Como discípulo, ele tinha uma posição de confiança: segundo os evangelhos, era o responsável por guardar a bolsa de dinheiro do grupo.

A traição de Judas é narrada nos quatro evangelhos do Novo Testamento. De acordo com os textos bíblicos, ele entregou Jesus às autoridades religiosas em troca de trinta moedas de prata. O momento simbólico da traição teria ocorrido com um beijo, usado por Judas para identificar Jesus aos soldados que o prenderiam no Jardim do Getsêmani.