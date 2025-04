Por que Judas é 'malhado' no Sábado de Aleluia? Entenda significado da data

No Sábado Santo de 2015, o papa Francisco falou sobre a importância desse momento. O pontífice explicou que aquela noite para os discípulos e as discípulas de Jesus foi "uma noite de dor e de temor".

O papa relembrou a passagem bíblica que descreve a vigília. O pontífice destacou que os homens permaneceram fechados no Cenáculo; já as mulheres, por sua vez, foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus "com seus corações cheios de emoção" e ali "se deram conta que a grande pedra que fechava o túmulo já tinha sido removida, e a sepultura estava aberta".

Efetivamente, para isso estamos aqui: para entrar, para entrar no mistério que Deus realizou com sua vigília de amor. Não se pode viver a Páscoa sem entrar no mistério. Papa Francisco

Em algumas cidades brasileiras, o fim desse período é marcado pela Procissão do Encontro, realizada já no domingo pela manhã. Nela, duas procissões — uma com a imagem de Jesus ressuscitado e outra com a imagem de Maria — saem de pontos diferentes e se encontram diante da igreja, simbolizando o reencontro entre mãe e filho após a ressurreição.

Por que 'Sábado de Aleluia'?

O termo "Sábado de Aleluia" tem origem na tradição cristã, especialmente na liturgia católica. Ele está diretamente relacionado ao uso da palavra "aleluia", que significa "louvai ao Senhor" em hebraico.