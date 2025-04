Estudantes de medicina farão nova prova obrigatória do MEC no último ano

Quais são as datas

Entre maio e junho: instituições inscrevem seus alunos

Julho: médicos formados poderão se inscrever

Outubro: aplicação da prova

Dezembro: previsão de divulgação dos resultados

A prova será produzida pelo Inep, órgão ligado ao MEC, com a colaboração da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Ministro da Educação diz que quer garantir a formação de bons profissionais de saúde. No anúncio do Enamed, Camilo Santana citou planos de instituir também uma prova no meio do curso, para avaliar a formação ao longo do curso, e não só no final. Também presente, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha afirmou que o foco da avaliação é no desempenho da instituição, e não do aluno.

Uma entidade que reúne mantenedoras do ensino superior disse ser essencial que o exame "não seja apenas um instrumento de controle". "As avaliações precisam acompanhar as transformações na área da saúde, o avanço das metodologias de ensino, a incorporação de novas tecnologias e promover a qualificação da formação profissional, com foco na excelência e no compromisso social", afirma Lúcia Teixeira, presidente do Semesp.