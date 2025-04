Ela perdeu o pai entre as provas do Enem, teve câncer e passou em medicina

E aí chegou o Enem, no dia 3 de novembro de 2024, um domingo. No sábado, meu pai me mandou uma mensagem com uma música da banda. Acordei, fui fazer a prova, saí e fui para o trabalho. Na segunda, fui para casa dormir.

Quando falei com as minhas irmãs, achamos estranho que meu pai não tinha falado com ninguém no domingo. A gente se falava todos os dias. Ele não tinha me desejado boa prova, mas achei que ele tinha se esquecido.

Na segunda, minha irmã foi à casa dele e o encontrou sem vida. Ele já tinha tido alguns AVCs e as artérias e as veias dele estavam bastante entupidas, o que leva a crer que foi um problema cardíaco. Mais uma vez, tudo mudou.

Na terça, ele foi velado e, no domingo seguinte, eu tinha a segunda prova do Enem. Um grande amigo meu, ao me ver chorando muito, me lembrou do que meu pai me disse em 2023. 'Não vai adiantar chorar agora. Você vai entrar naquela sala e fazer a melhor prova.'

Eu alcancei boas notas, mas não foi um resultado tão bom quanto o de 2023, minha nota caiu um pouco. Não fui chamada na lista regular, mas deixei meu nome na lista de espera da UFCA. Eu era a 12.ª e não tinha expectativa de ser chamada.

Aprovação na UFCA

No dia 15 de março, fui para o show do Simply Red com uma camiseta em homenagem ao meu pai. O show estava lotado, estádio lotado, mas a cadeira ao meu lado estava vazia. Senti muito a presença dele ali.