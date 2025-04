Veja a lista das cem escolas estaduais de SP que vão virar cívico-militares

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) definiu quais as cem escolas adotarão o modelo cívico-militar em São Paulo a partir do segundo semestre deste ano. A lista, à qual o UOL teve acesso, será divulgada no Diário Oficial amanhã.

O que aconteceu

O modelo foi aprovado em 132 escolas pela comunidade escolar —pais, professores e alunos. Elas fazem parte do universo de 302 unidades cujos diretores manifestaram interesse em aderir. Como a meta do governo paulista era transformar cem escolas em cívico-militares em 2025, a Secretaria de Educação utilizou critérios de desempate como o índice de vulnerabilidade e o resultado Idesp (índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) para enxugar a lista.

Quatro escolas rejeitaram a mudança e 166 não atingiram o quórum mínimo nas consultas públicas. Ao todo, as unidades tiveram de realizar três rodadas de votação. Pais ou responsáveis de alunos com menos de 16 anos, estudantes com mais de 16 anos, professores e outros funcionários das escolas tiveram direito de votar.