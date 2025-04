Cem escolas de São Paulo vão virar cívico-militares; o que isso significa?

Secretaria da Educação ficará responsável pelo currículo, formação dos professores e adequação dos prédios. "Já a Secretaria da Segurança Pública vai indicar policiais militares da reserva que atuarão como monitores nas unidades de ensino, desenvolvimento de atividades extracurriculares na modalidade cívico-militar, organização e segurança escolar", diz o governo.

Disciplina extracurricular prevê o ensino sobre os três poderes constituintes do Brasil. Resolução publicada em junho pelo governo estadual diz que alunos terão aulas sobre a estrutura e funcionamento do Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo o texto, os policiais aposentados ensinarão conteúdos como "a diferença entre as funções de vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes".

Escolas oferecerão, dentro do seu "Projeto Valores" aulas de ética, cidadania e atividades cívicas conduzidas pelos militares. A resolução estadual cita princípios como dedicação, excelência, honestidade e respeito, além de conteúdos que envolvem os temas de direitos e deveres do cidadão e habilidades para o exercício consciente da cidadania. A carga horária semanal será de duas horas-aula por turma.

Alunos deverão utilizar uniformes militares. O modelo ainda não foi definido pela Secretaria de Educação, segundo o governo de São Paulo, que espera que o seu uso contribua "para a formação de uma identidade própria e para o senso de pertencimento dos alunos".

Militares da reserva irão colaborar também com monitores ou "Agentes de Organização Escolar". Segundo o programa, os militares serão capacitados pela Secretaria de Educação e realizar "apoio no acolhimento e preparo dos alunos na entrada dos turnos, no intervalo de aulas e nos períodos de encerramento dos turnos", além de projetos educativos extraclasses e busca ativa dos alunos.

A expectativa do governo é que os militares atuem "na redução da violência escolar". Eles também devem reduzir abandono e evasão escolar, auxiliar no cumprimento da rotina, no desenvolvimento de atividades extracurriculares cívico-militares e do "Projeto Valores".