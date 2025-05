Vaticano: conheça curiosidades sobre os papas que passaram por lá

Se houvesse algum tipo de litígio entre dois reinos, o papa fazia a função de juiz. Segundo o historiador, muitas vezes o pontífice intervinha até na eleição do imperador do Sacro Império Romano-Germânico (962-1806).

Em 1870, na unificação italiana, desapareceram os Estados pontifícios. No entanto, ainda de acordo com o professor da Unesp, em 1929, em uma concordata com o governo italiano, foi reconstruído o Estado do Vaticano, e os papas, desde então, voltaram a ser chefes de Estado.

Conclaves

Durante a existência do Sacro Império Romano-Germânico, os conclaves não possuíam a respeitabilidade que possuem na história contemporânea. "Se o conclave elegia o cardeal que era do interesse do imperador, respeitava-se. Caso contrário, intervinha-se, depunha-o e colocava-se outro no lugar", afirma Manoel.

Dessa maneira, muitos papas renunciaram, como Bento 16, ou "foram renunciados", como foi o caso de:

- Ponciano, em 235 (julgava-se velho demais e sem condições para exercer o cargo); Eusébio, em 309 (sem causa conhecida); João 1º, em 526; Silvério, em 537 (acusado de ser traidor do imperador e deposto); João 3º, em 574; Martino 1º, em 655 (renunciou para não gerar guerra interna); Constantino 2º, em 776; João 8º, em 882; Estêvão 7º, em 897; Bento 5º, em 965 (fugiu para a Alemanha); Bonifácio 7º, em 984; Gregório 6º, em 1046 (deposto e exilado); Celestino 5º, 1294; e Gregório 12, em 1414.