56% dos alfabetizados têm dificuldade em compra online e troca de mensagens

Porém, nem todos se saíram bem nas mesmas atividades. Enquanto os mais jovens (15 a 29 anos) foram melhores na escolha de filmes, a faixa de 40 a 49 anos superou todos os demais grupos no critério inscrição em evento. "Percebemos que a ideia de nativo digital tem limites. Vai se sair bem nas atividades aquele que nasce em uma casa com ambiente digital disponível", afirma Ana Lima, coordenadora do estudo.

O levantamento propôs três atividades diferentes na internet. Na primeira, o entrevistado deveria realizar a compra online de um par de tênis a partir de um anúncio na rede social. Era necessário escolher o produto, o número do tênis e concluir a compra. A segunda tarefa envolvia uma conversa em aplicativo de mensagens entre amigos que combinavam assistir um filme. Era preciso acessar um aplicativo de streaming também. Já na terceira situação, o entrevistado precisava inscrever um colega em um evento por meio de um formulário online, incluindo a criação de senha e o envio de foto ou documento.

A pesquisa evidencia que há uma relação entre alfabetização digital e analógica, mas ela não é absoluta. "Não é porque uma pessoa é alfabetizada no mundo analógico que ela terá o mesmo desempenho no ambiente digital", diz a coordenadora do estudo.

O estudo foi realizado com 2.554 pessoas de 15 a 64 anos em todo o país. O levantamento ocorreu entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Também foram feitos testes de leitura, escrita e matemática sobre atividades do dia a dia feito no papel.

A desigualdade emerge quando o indivíduo não tem referências sólidas para discernir o que é real e de qualidade no mundo digital, ficando à mercê da manipulação e da desinformação. Portanto, o direito ao acesso e ao exercício da cidadania passa, também, pelo letramento digital. Os dados do Inaf mostram que, mesmo entre os que têm alfabetismo consolidado, ainda há barreiras importantes nesse campo. Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú

Diferença entre alfabetismo funcional, elementar e consolidado

Analfabetos funcionais são pessoas que conseguem identificar palavras isoladas ou ler frases muito simples, mas não são capazes de compreender, por exemplo, uma notícia de jornal. "O analfabeto funcional lê textos simples, curtos, palavras isoladas. Ele entende coisas familiares, como um recibo do mercado, resultado de jogo, receita de bolo, mas não interpreta uma tabela, um gráfico ou as nuances de uma matéria jornalística", explica Lima.