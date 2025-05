Frases de Pepe Mujica: veja 10 mensagens eternizadas pelo líder uruguaio

8. "Tive que aguentar 14 anos em cana (...) Nas noites que me davam um colchão, eu me sentia confortável. Aprendi que, se você não pode ser feliz com poucas coisas, não vai ser feliz com muitas coisas. A solidão da prisão me fez valorizar muitas coisas."

9. "O que é que chama a atenção mundial? Que vivo com pouco, em uma casa simples, que ando em um carrinho velho, essas são as notícias? Então este mundo está louco, porque o normal surpreende."

10. "Sim, eu estou cansado, mas isso não para até o dia em que me coloquem em um caixão ou quando eu for um velho esquecido."