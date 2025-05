As 3 palavras mais belas da língua portuguesa, segundo criador do 'Aurélio'

O "imortal" da Academia de Letras brincou com um dos sinônimos de "libélula". "A língua tem caprichos tremendos. A libélula é uma coisa tão grácil, tão cheia de poesia, tem um sinônimo pesado: o "lava-bunda". É lamentável, mas a língua é cheia dessas coisas mesmo...", refletiu.

Libélula Imagem: iStock

Holanda também mencionou outras palavras que considera bonitas. "Ainda no domínio zoológico, uma palavra muito bonita: "murucututu", cinco sílabas seguidas, todas terminadas em "u"", declarou o professor. A murucututu, também conhecida como murucutu (Pulsatrix perspicillata), é uma coruja típica das regiões neotropicais, com distribuição que vai do sul do México, atravessa a América Central e se estende até o Sudeste do Brasil.

Por fim, Aurélio citou a palavra "alvorada". "É uma clarinada... É por essas e outras [palavras] que meu coração balança. Eu tenho verdadeiro amor às palavras", finalizou o escritor.