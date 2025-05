Vereadores fazem ofensiva por religião nas escolas em ao menos 13 capitais

A leitura de um trecho bíblico não favorece em nada o desenvolvimento. Pelo contrário, o texto religioso, seja qual for, se baseia em dogmas, ele não favorece aquilo que é função da escola, que é o desenvolvimento do pensamento crítico e emancipado. [...] A escola pública não pode ser terra de ninguém. Ela se orienta pelos princípios constitucionais, e isso deve ser preservado.

Ângela Sogilo, professora sênior na Unicamp

Imagem: Arte/UOL

'Sou cristão'

A maioria dos vereadores com propostas de cunho religioso é ligada a igreja evangélica ou à católica. "Se alguém me falar que o pessoal do Islã quer um espaço no intervalo da escola, eu vou dizer: "faz um espaço. Mas eu sou cristão", afirmou o vereador de Salvador. Para Leite, não liberar o intervalo bíblico é que seria um "entendimento mais ideológico".

Em anos anteriores, o STF (Supremo Tribunal Federal) já reconheceu leis nesse sentido como inconstitucionais. Em 2021, a Corte declarou inconstitucional uma legislação de Mato Grosso do Sul que tornava obrigatória a disponibilidade de Bíblia nas escolas. Em Pernambuco, o debate foi parar no Ministério Público, que abriu um procedimento para evitar "excessos". Na Paraíba, em 2022, a Justiça julgou inconstitucional uma lei de Campina Grande que sugeria a leitura da Bíblia nas escolas.

Borges diz que não há evidências científicas que mostrem que propostas como intervalo bíblico diminuam a violência escolar. Em relação à Bíblia como material de apoio, ele ressalta o impacto no dia a dia dos professores. "Nossos professores mal têm dado conta do currículo obrigatório, agora serão obrigados, sob pena de pressão [dos pais ou da direção escolar], a usar a Bíblia. É uma proposta que não entende a educação nem como fazê-la com qualidade e que desrespeita os professores", afirma.