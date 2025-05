Ratier sobre novas regras de EAD: 'Mudanças foram tímidas e decepcionantes'

Os demais cursos na área da saúde e de licenciatura (formação de professores) também só poderão ser ofertados no formato presencial ou semipresencial. Os estudantes já matriculados em cursos descontinuados poderão concluí-los normalmente, segundo informou o MEC.

As graduações EAD deverão ter uma cota de 20% das atividades presenciais ou "síncronas mediadas" (atividades interativas, com transmissão ao vivo). Antes, essa modalidade podia ser totalmente online e com aulas gravadas. As universidades terão dois anos para adaptarem gradualmente esses cursos (veja abaixo o que muda com as novas regras).

Ao Canal UOL, Fernando Cássio, professor da Faculdade de Educação da USP, afirmou que as mudanças foram insuficientes.

Parece que se esperava mais, né? O governo do Michel Temer fez uma liberalização da EAD, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, e se esperava mesmo que se fechasse um pouco aquela porta aberta. E se fechou um pouquinho, apenas uma pequena fresta, mas você permite regulamentação específica para criar todos os tipos de ofertas à distância de novo.

Esperava-se mesmo que tivesse uma nova norma e, pelo menos, a diminuir esse oba-oba, que é o fato de você ter universidades que não têm qualquer condição de ofertar cursos de formação de professores. Fernando Cássio, professor da Faculdade de Educação da USP

As normas deveriam ter sido publicadas no fim do ano passado, mas foram adiadas diversas vezes.