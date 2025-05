MEC proíbe cursos à distância de direito, medicina e outras 3 graduações

O presidente Lula assinou hoje a nova política de EAD (Educação à Distância), que determina que cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia sejam oferecidos exclusivamente no formato presencial.

O que aconteceu

Decreto regulamenta cursos EAD no ensino superior. As normas deveriam ter sido publicadas no fim do ano passado, mas foram adiadas diversas vezes. Segundo o governo, o objetivo da medida é aumentar a qualidade do ensino à distância.

Lula apresentou a nova política hoje ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. "A EAD de qualidade é ferramenta estratégica para que nosso povo tenha mais acesso à educação superior", afirmou Santana.