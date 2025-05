Medicina será o curso mais presencial do país, definem regras do MEC

Normas apontam que a formação de médicos terá controle mais rigoroso do governo. Os demais cursos na área da saúde e de licenciatura (formação de professores) também só poderão ser ofertados no formato presencial ou no semipresencial.

Mudanças serão aplicadas de forma gradual. As instituições de ensino superior terão dois anos, a contar da publicação do decreto, para implementar as regras estabelecidas pelo MEC. Estudantes já matriculados em cursos que deixarão de ser oferecidos a distância poderão concluí-los no formato acertado na matrícula.

Modalidades de cursos

Para além desses cinco cursos, decreto estabelece que nenhuma graduação no país poderá ser 100% remota. Até naquelas em que a modalidade EAD é aceita, será necessário oferecer uma cota de 20% de atividades presenciais ou "síncronas mediadas" (atividades interativas, com transmissão ao vivo). Antes, essa modalidade podia ser totalmente online e com aulas gravadas.

Cada disciplina deverá ter pelo menos uma avaliação presencial. Essa prova terá peso majoritário na nota final do estudante, conforme as novas regras.

Além do EAD e do presencial, o decreto estabelece a modalidade semipresencial. Veja as características de cada uma: