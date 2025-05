Presencial, semipresencial e EaD: entenda as diferenças entre modalidades

O que mudou

Decreto regulamenta cursos EAD no ensino superior. As normas deveriam ter sido publicadas no fim do ano passado, mas foram adiadas diversas vezes. Segundo o governo, o objetivo da medida é aumentar a qualidade do ensino a distância.

Novas regras proíbem aulas online de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia. Os demais cursos na área da saúde e de licenciatura (formação de professores) também só poderão ser ofertados no formato presencial ou semipresencial. Os estudantes já matriculados em cursos descontinuados poderão concluí-los normalmente, segundo o MEC (Ministério da Educação).

Cursos de medicina terão a maior proporção de aulas obrigatoriamente presenciais no país. Normas apontam que a formação de médicos terá controle mais rigoroso do governo.

Mudanças serão aplicadas de forma gradual. As instituições de ensino superior terão dois anos, a contar da publicação do decreto, para implementar as regras estabelecidas pelo MEC.

No período de 2018 a 2023, os cursos EAD cresceram 232% no país. Em 2023, o número de ingressantes nesse formato foi o dobro dos ingressantes nos cursos presenciais, segundo o ministério.