Por que direito está entre graduações proibidas de ter ensino a distância?

O modelo presencial ajuda o aluno a ter "sensibilidade para tratar de questões jurídicas mais complexas e cada vez mais dinâmicas, como exige a sociedade atual", diz Carlos Eduardo do Nascimento, professor e membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de direito do Mackenzie.

Bottino defende que, mesmo em atividades síncronas, em que a aula é online e ao vivo, a interação entre alunos e professores tende a ser menor do que no modelo presencial —o que foi observado durante a pandemia. Para Nascimento, as atividades presenciais colocam o aluno para vivenciar a futura profissão que escolheu.

O professor Marcos Porta, coordenador de direito da PUC-SP, diz que, mesmo nas aulas teóricas, a presença é importante. "Temos disciplinas teóricas, mas que são ministradas de maneira dialogada, então a relação pessoal e presencial entre os discentes [alunos] e professores é de suma importância para essa formação."

Temos [nos cursos de direito] simulações de audiência, debates, júris simulados, seminários, estudos de caso, apresentações, diversas atividades cuja eficácia com relação à proposta pedagógica é pertinente ao ambiente presencial. (...) Para o momento atual e para os normativos que temos hoje, o risco é de termos uma educação mais frágil [caso fosse aprovada a EAD no direito].

Marcos Porta, da PUC-SP

A decisão de só permitir cursos presenciais ajudaria a filtrar as graduações de maior qualidade no Brasil, na opinião de professores. Segundo a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Nacional, o Brasil tem hoje mais de 1.900 cursos de direito. No entanto, apenas 198 deles alcançaram o selo de qualidade da Ordem, de acordo com dados divulgados no ano passado.

Bottino questiona quantos cursos entregam o que os alunos, de fato, demandam. A prova da OAB é obrigatória por lei desde 1997 para qualificar um bacharel em direito como advogado, e tem índice de aprovação baixo: entre 20% e 30% do total de inscritos que realizaram a avaliação.