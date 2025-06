De onde vem a fama de 'casamenteiro'? Conheça a origem de Santo Antônio

Nas festas juninas, é comum ter um "bolo de santo Antônio". A lenda popular diz que comer um pedaço do bolo aumenta as chances de a pessoa achar alguém para se relacionar no restante do ano. Em alguns lugares, é colocada uma medalhinha de santo Antônio no bolo e quem encontrar a medalhinha arranjará um "par".

Oração de Santo Antônio

Confira uma oração a santo Antônio praticada pelos católicos:

"Ó santo Antônio, o mais gentil dos santos, teu amor a Deus e tua caridade com suas criaturas, fizeram com que foste digno de possuir poderes miraculosos. Motivada (o) por este pensamento, peço-te que? (formular o pedido).

Ó gentil e amoroso santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana, sussurra minha súplica aos ouvidos do doce Menino Jesus, que adorava estar em teus braços. A gratidão do meu coração será sempre tua. Amém".