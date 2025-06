Por que Brasil é com 's', não com 'z'? Mudança ocorreu há menos de 1 século

Você sabia que o nome do nosso país já foi escrito com "z", como as línguas inglesas utilizam até hoje? A alteração para a letra "s" aconteceu há 94 anos, após decreto do então presidente Getúlio Vargas.

O que aconteceu

Ao longo dos séculos, a grafia da palavra Brasil variou. O nome com a letra "z" era mais usado, inclusive em registros oficiais. A "Constituição Política do Imperio do Brazil", outorgada por Dom Pedro I em 1824, indica a grafia utilizada à época. A letra "z" era usada, também, nas palavras derivadas, como "brazileiros".

Alteração oficial aconteceu por meio de decreto assinado por Getúlio Vargas, em 1931. Na ocasião, a Academia das Ciências de Lisboa, representada pelo então embaixador Duarte Leite, e a ABL (Academia Brasileira de Letras), por meio do então presidente Fernando Magalhães, firmaram um extenso acordo ortográfico. "As duas Academias obrigam-se a empregar esforços junto aos respectivos Governos, a fim de, em harmonia com os termos do presente acordo, ser decretada nos dois países a ortografia nacional", diz o Decreto 20.108/31, assinado por Vargas no dia 15 de junho de 1931.