Um a cada 20 brasileiros não sabe ler ou escrever, mostra IBGE

Analfabetismo no Brasil ainda está fortemente associado à idade. Em 2024, 5,1 milhões de analfabetos tinham 60 anos ou mais, o que equivale a uma taxa de 14,9% nesse grupo. Entre os mais jovens, os percentuais diminuem progressivamente: 9,1% entre as pessoas com 40 anos ou mais, 6,3% entre aquelas com 25 anos ou mais, e 5,3% na população com 15 anos ou mais.

A desigualdade de gênero também aparece nos dados. A taxa de analfabetismo entre mulheres de 15 anos ou mais foi de 5,0%, enquanto entre os homens foi de 5,6%. Entre os idosos, o percentual de mulheres analfabetas (15,0%) superou levemente o dos homens (14,7%). Para o instituto, "apesar da leve oscilação, essa diferença segue como uma das menores da série histórica, indicando uma tendência de equilíbrio entre os sexos".

A análise por cor ou raça escancara desigualdades educacionais. Entre as pessoas de 15 anos ou mais, 3,1% dos brancos eram analfabetos, enquanto a taxa foi de 6,9% entre pretos ou pardos. A disparidade é ainda mais acentuada entre os idosos: 21,8% das pessoas pretas ou pardas com 60 anos ou mais não sabiam ler nem escrever, frente a 8,1% dos brancos. Mesmo com uma queda de 0,9 p.p. entre os idosos pretos ou pardos em relação a 2023, "a taxa permanece quase três vezes superior à observada entre pessoas brancas da mesma faixa etária, evidenciando um legado estrutural de exclusão educacional", destaca o IBGE.

Desigualdades no nível de escolaridade

Segundo o IBGE, 56% da população com 25 anos ou mais havia concluído, no mínimo, o ensino médio. "Destaca-se o percentual de pessoas com o ensino médio completo, que passou de 29,9%, em 2022, para 31,3%, em 2024", aponta a pesquisa.

Entre os que não completaram o ciclo básico, 5,5% não tinham instrução alguma. Outros 26,2% tinham ensino fundamental incompleto, 7,4% haviam concluído o fundamental e 4,9% interromperam os estudos no médio.