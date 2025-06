Brasil falha em cumprir metas do Plano Nacional de Educação, mostra IBGE

As taxas de escolarização de crianças de 0 a 3 anos seguem abaixo da Meta 1 do PNE em todas as regiões do país. Sul e Sudeste tiveram destaque, com percentuais de 44,4% e 45,5%, respectivamente, porém ainda abaixo do esperado. Centro-Oeste, alcançou 33,5%, Nordeste, 34% e Norte, 21,4%.

A taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos chegou a 99,5% em 2024, com mais de 26 milhões de estudantes. O índice permanece estagnado desde 2016 e reflete a proximidade da universalização do ensino fundamental, conforme previsto na Meta 2 do PNE. Todas as regiões superaram os 99%, com destaque para o Sudeste (99,6%) e o Nordeste (99,5%). A região Norte, com o menor percentual (99,0%), também se manteve próxima da meta.

Entre adolescentes de 15 a 17 anos, todas as regiões registraram crescimento na taxa de escolarização. O Norte passou de 89,1% para 92,0% e o Centro-Oeste, de 90,4% para 92,8%. O Nordeste também avançou, atingindo 93,1%. Apesar dos avanços, nenhuma região atingiu a universalização prevista na Meta 3 do PNE para essa faixa etária.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, a taxa de escolarização foi de 31,2%, levemente acima dos 30,5% registrados em 2023. Do total, apenas 27,1% cursavam o ensino superior, e outros 4,1% ainda estavam na educação básica, com atraso escolar. Já 64,6% não frequentavam a escola nem haviam concluído a etapa esperada, muito distante dos objetivos definidos pela Meta 12 do PNE.

O que é o PNE

Previsto na Constituição, o PNE é um plano de Estado para a educação brasileira. O programa, construído com participação da sociedade civil, teve sua primeira edição de 2001 a 2011 e teve como foco a universalização do ensino obrigatório e a ampliação do acesso à educação. Embora tenha promovido avanços como o aumento de matrículas em creches, a redução da desigualdade racial na conclusão do ensino fundamental e a maior presença de pessoas negras no ensino superior, o plano não alcançou a maioria das metas.