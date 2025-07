Governo Lula saca R$ 3 bilhões de outro fundo para manter o Pé-de-Meia

O governo diz que a operação é legal —o tribunal vai analisá-la.

Segundo os documentos enviados pelo MEC ao TCU, os R$ 3 bilhões foram depositados em 11 de junho na conta do Fipem, fundo criado na Caixa especificamente para o programa — que paga R$ 200 por mês a cerca de 4 milhões de estudantes de baixa renda durante o ensino médio como forma de evitar a evasão escolar.

TCU exigiu regularização orçamentária

Em janeiro, o TCU bloqueou R$ 6,4 bilhões do programa após a identificação de irregularidades. Um mês depois, liberou os recursos com a condição de que o governo iniciasse a tramitação legislativa para regularizar o financiamento do Pé-de-Meia. O tribunal autorizou, de forma excepcional e temporária, o uso dos recursos do Fipem e do fundo do Fies (FG-Educ) até que o Congresso deliberasse sobre o tema.

Apesar da autorização, fontes internas do TCU afirmaram ao UOL que será necessário avaliar se os cálculos do governo respeitam os limites impostos. O uso do FGO ainda não está formalmente validado pelo tribunal.

A expectativa do governo é que, a partir de 2026, o Pé-de-Meia passe a ser financiado inteiramente dentro do Orçamento, conforme determinado.