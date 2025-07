34% adiaram graduação em 2025 devido a gastos com bets, dizem universidades

Os gastos com bets ou com o "jogo do tigrinho" adiaram o ingresso em um curso de graduação para 34% dos jovens brasileiros, revelou um levantamento feito pela Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior).

O que aconteceu

Entre jovens do Nordeste e do Sudeste, o indicador ficou acima da média geral. Na primeira região, 44% afirmaram que não iniciaram estudos neste ano por causa de gastos com apostas online. No Sudeste, foram 41%. O levantamento, feito em parceria com a Educa Insights, realizou 11.762 entrevistas na faixa etária de 18 a 35 anos entre 20 e 24 de março.

Para o futuro, em 2026, 34% dos jovens dizem que precisarão interromper gastos em bets para entrar no ensino superior. O cenário é ainda pior entre os integrantes da classe D e E, com renda familiar de R$ 1.000 em média. Nela, 43% afirmam que precisam parar de gastar com apostas online para entrar na universidade —enquanto na classe A, em que a renda familiar é R$ 26,8 mil, o resultado é de 22%.