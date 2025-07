Diploma impresso do ensino superior não terá mais validade; e quem já tem?

Diploma digital terá validade jurídica plena. Para isso, ele deve ser emitido com assinatura digital certificada tipo A3 ou superior, carimbo de tempo e armazenamento em XML com acesso via link único ou QR Code.

Diplomas de papel emitidos antes da mudança continuam válidos. Já documentos impressos solicitados após a emissão digital servirão apenas para fins decorativos, sem valor jurídico.

Instituições que não cumprirem o prazo estarão sujeitas a penalidades administrativas. As sanções previstas pelo Decreto nº 9.235/2017 vão desde advertências até medidas mais severas aplicáveis pelo Ministério da Educação.