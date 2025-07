Justiça suspende contratação de PMs em colégios cívico-militares de SP

A Justiça de São Paulo mandou suspender o edital do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para contratação de policiais militares da reserva em escolas cívico-militares estaduais.

O que aconteceu

Juízes do TJ-SP decidiram suspender medida estadual, em resposta a duas ações contrárias ao modelo cívico-militar. Ambas decisões liminares foram publicadas no último dia 18 e suspenderam a contratação, sem concurso público e por meio de entrevista pessoal, de 208 policiais da reserva para escolas cívico-militares estaduais, prevista para ocorrer ainda em agosto.

Primeira decisão atendeu petição do Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). Por meio de uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), a associação alega que o edital do governo viola os princípios de impessoalidade e moralidade, e que a contratação de pessoas do mesmo segmento (policiais da reserva), desrespeita a pluralidade exigida no ambiente escolar.