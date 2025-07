Por que projeto que barra 'aprovação automática' de aluno divide educação

Números também apontam que alunos não sabem o básico de matemática. Segundo o Pisa 2022, sete em cada dez estudantes brasileiros de 15 anos não aprenderam o mínimo esperado dessa disciplina. Dados divulgados pelo MEC este mês também revelaram que o país não atingiu a meta de 60% das crianças de 7 anos alfabetizadas —o índice ficou em 59,2% este ano, e em 2024 eram 56%.

As crianças reprovadas são, em sua maioria, as mais pobres, negras, indígenas, as mais vulneráveis. A escola tem o desafio de ensinar a todos, mas precisa trabalhar de uma maneira heterogênea, porque nem todos são iguais. Quando se fala daquela escola de antigamente, quem defende a reprovação diz que era uma escola boa, mas ela era uma escola que excluía aqueles que não conseguiam aprender. E não é isso que a gente quer. Uma educação de qualidade é uma educação para todos.

Anna Helena Altenfelder, presidente do conselho do Cenpec

Bancada da Educação se divide

A votação na Comissão de Educação foi apertada (17 x 17), e o relatório foi aprovado com o voto de desempate de Nikolas. A base do governo tentou aprovar um requerimento para adiar a análise do documento, mas não teve sucesso. "Ninguém está dizendo que esse projeto é uma bala de prata, mas é algo para contribuir", argumentou o deputado relator na votação. Já o autor do projeto afirmou que os colegas estavam com "ranço partidário".

Dos 17 votos favoráveis ao projeto, oito são de deputados da chamada Frente Parlamentar Mista da Educação. Já entre os 17 votos contrários, 12 são desse grupo. Segundo o líder dessa bancada, deputado Rafael Brito (MDB-AL), o grupo é "amplo e contempla diferentes visões". "Nosso compromisso enquanto bancada é jogar luz no processo e trazer a discussão técnica, demonstrando que não há elementos que embasem essa conclusão [pelo fim da progressão continuada]", afirmou Brito, que votou contra o projeto.

Para entrar em vigor, o texto ainda precisa ainda ser analisado pela CCJ e depois ir ao plenário. A reportagem procurou o MEC (Ministério da Educação), mas a pasta não respondeu. O UOL apurou que a Secadi (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) tem dialogado com os deputados a respeito do tema.