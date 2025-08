Brasil já taxou importados em 60% em 1844: o que foi a Tarifa Alves Branco

A vigência se estendeu até os anos 1860. Pressões internas (exportadores) e externas acabaram por provocar reduções nas alíquotas a partir de meados da década, até a substituição pela Tarifa Silva Ferraz.

A Tarifa Silva Ferraz marcou o fim da proteção intensa. Ela reduziu significativamente as alíquotas de importação — em média para 15-30%. A medida foi motivada por pressões internas de exportadores e comerciantes e pelo desejo de estreitar laços com a Inglaterra. A nova política sinalizou uma guinada liberal no Império, desestimulando a industrialização, o que levou à estagnação de parte das fábricas criadas sob o regime anterior.

Os liberais associavam o livre comércio à ideia de modernidade. Argumentavam que a proteção à indústria poderia comprometer a vocação agrícola do país, posição que beneficiava as classes dominantes da estrutura social, seja a fundiária, seja a comercial. Exigiam a imposição de tarifas sobre a importação de matérias-primas, como forma de estimular a produção dos recursos naturais nacionais. Pedro Henrique Batista Barbosa

Trump x Alves Branco

Ambas as tarifas se baseiam em alegações similares: visar um desequilíbrio percebido no comércio. A Alves Branco levantou alíquotas em 1844 para corrigir o déficit fiscal e proteger nascentes indústrias nacionais. De modo parecido, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto de 2025, alegando relações comerciais "muito injustas" e retaliando decisões políticas do Brasil, como o julgamento de Bolsonaro.

Na realidade, no entanto, os EUA têm um superávit nas relações comerciais com o Brasil. Um relatório publicado no dia 11 pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos norte-americanos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. A cifra representa um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024.