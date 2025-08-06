Quantas pessoas morreram após bomba em Hiroshima? Ataque faz 80 anos hoje

Como o governo japonês não se rendeu incondicionalmente após o bombardeio, o governo americano decidiu lançar uma segunda bomba. Inicialmente, o alvo era a cidade portuária de Kokura. Mas devido ao mau tempo, o bombardeiro americano deu meia-volta e lançou a segunda bomba atômica sobre Nagasaki em 9 de agosto. Dezenas de milhares de pessoas morreram imediatamente. Os dois ataques são os únicos casos na história em que armas nucleares foram usadas em tempos de guerra.

Pouco depois, a Segunda Guerra Mundial também terminava na Ásia. Centenas de milhares de sobreviventes dos dois bombardeios atômicos sofreram sequelas permanentes, como queimaduras, câncer e deformidades causadas pela radiação.

O número de mortos e feridos permanece controverso até hoje — algumas estimativas falam de 90 mil a 140 mil óbitos. O total exato é difícil de definir devido a vários fatores, principalmente pela dificuldade em determinar com precisão quantas pessoas morreram imediatamente ou nos meses seguintes devido aos efeitos diretos da explosão nuclear e à radiação. Inicialmente, estimativas variaram muito, devido à destruição generalizada da cidade, à falta de registros precisos e à dispersão da população.

Desde 1947, o Sino da Paz toca em Hiroshima às 8h15 do dia 6 de agosto. Uma cerimônia é realizada para homenagear os mortos. O prefeito em exercício pede a abolição das armas nucleares e apela pela paz no mundo.

Em sua Constituição adotada em 1946, a chamada "Constituição da Paz", o Japão se comprometeu a nunca mais travar guerras. Além disso, em 1967, o país adotou os "Princípios Não Nucleares", segundo os quais rejeita a posse e a importação de armas nucleares.

* Com informações da AFP e da DW.