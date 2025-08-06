Quantas pessoas morreram após bomba em Hiroshima? Ataque faz 80 anos hoje
Há 80 anos, uma bomba nuclear lançada pelos Estados Unidos atingiu a cidade de Hiroshima, no Japão, e matou entre 90 e 140 mil pessoas.
O que aconteceu
As mortes foram decorrentes não apenas da explosão, mas também devido à radiação. "Naquele momento, vi o clarão branco-azulado na janela. No instante seguinte, senti como se estivesse flutuando no ar. A onda de choque da detonação nos catapultou para o ar", descreve a sobrevivente e ativista antinuclear Setsuko Thurlow, agora com 93 anos, sobre o momento em que a bomba atômica batizada de "Little Boy" detonou sobre Hiroshima às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945.
Aos poucos, consegui distinguir figuras. Eram pessoas. Mas não pareciam pessoas. Seus cabelos estavam arrepiados. Estavam cobertos de sangue. A pele e a carne estavam penduradas nos ossos. Partes inteiras do corpo estavam faltando. E alguém caminhava por ali com seus olhos nas mãos. Setsuko Thurlow
Como o governo japonês não se rendeu incondicionalmente após o bombardeio, o governo americano decidiu lançar uma segunda bomba. Inicialmente, o alvo era a cidade portuária de Kokura. Mas devido ao mau tempo, o bombardeiro americano deu meia-volta e lançou a segunda bomba atômica sobre Nagasaki em 9 de agosto. Dezenas de milhares de pessoas morreram imediatamente. Os dois ataques são os únicos casos na história em que armas nucleares foram usadas em tempos de guerra.
Pouco depois, a Segunda Guerra Mundial também terminava na Ásia. Centenas de milhares de sobreviventes dos dois bombardeios atômicos sofreram sequelas permanentes, como queimaduras, câncer e deformidades causadas pela radiação.
O número de mortos e feridos permanece controverso até hoje — algumas estimativas falam de 90 mil a 140 mil óbitos. O total exato é difícil de definir devido a vários fatores, principalmente pela dificuldade em determinar com precisão quantas pessoas morreram imediatamente ou nos meses seguintes devido aos efeitos diretos da explosão nuclear e à radiação. Inicialmente, estimativas variaram muito, devido à destruição generalizada da cidade, à falta de registros precisos e à dispersão da população.
Desde 1947, o Sino da Paz toca em Hiroshima às 8h15 do dia 6 de agosto. Uma cerimônia é realizada para homenagear os mortos. O prefeito em exercício pede a abolição das armas nucleares e apela pela paz no mundo.
Em sua Constituição adotada em 1946, a chamada "Constituição da Paz", o Japão se comprometeu a nunca mais travar guerras. Além disso, em 1967, o país adotou os "Princípios Não Nucleares", segundo os quais rejeita a posse e a importação de armas nucleares.
