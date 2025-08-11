Qual das sete maravilhas do mundo antigo é a única que ainda existe?

Outras maravilhas, como o Templo de Ártemis em Éfeso, o Mausoléu de Halicarnasso, o Colosso de Rodes e até os enigmáticos Jardins Suspensos da Babilônia, cuja existência sequer foi comprovada, também desapareceram, restando apenas ruínas ou relatos históricos.

A última sobrevivente ao tempo

Entre todas as maravilhas originais, apenas uma permanece de pé e pode ser visitada: a Grande Pirâmide de Gizé, também chamada de Pirâmide de Quéops, nos arredores do Cairo, no Egito. Construída por volta de 2.560 a.C., durante o reinado do faraó Quéops (Khufu), ela foi erguida como um túmulo real ao longo de cerca de 20 anos.

Imagem: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Com 146 metros de altura original (hoje 138 metros devido à perda da camada externa) e base de 230 metros de lado, a pirâmide é formada por aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra.

Por mais de 3.000 anos, até a conclusão da Torre Eiffel em 1889, foi a estrutura mais alta já feita por mãos humanas. Ela é a maior das três pirâmides de Gizé, acompanhada pelas de Quéfren e Miquerinos, e faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco.