Fuvest abre hoje as inscrições para o vestibular 2026; veja como fazer

As inscrições para o vestibular Fuvest 2026, que seleciona estudantes para os cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo), têm início hoje e vão até 7 de outubro de 2025.

Como fazer a inscrição na Fuvest 2026?

Pela primeira vez, os candidatos poderão escolher não apenas a cidade, mas também a escola onde realizarão a prova. A seleção do local obedecerá à ordem de confirmação das inscrições, dando prioridade a quem se inscrever primeiro.

Para se inscrever, é necessário ter: